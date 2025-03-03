Общество

Сергей Вострецов поддержал законопроект о запрете выезда за границу для бывших чиновников

Новую инициативу, направленную на расширение ограничений на выезд за границу для федеральных чиновников, поддержал в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук разработал инициативу, направленную на расширение ограничений на выезд за границу для федеральных чиновников. Предложенный законопроект предусматривает внесение изменений в статью 15 федерального закона №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В случае принятия законопроекта выезжать за границу на срок до 5 лет запретят лицам, уволенным с федеральной государственной гражданской службы, если те занимали должности в категории «руководители» или «помощники (советники)» в федеральных министерствах.

«Абсолютно правильная инициатива! Её ещё надо распространить на руководителей бюджетных учреждений. Тогда во главе всех значимых для страны организаций будут стоять только патриоты!» - прокомментировал политик Сергей Вострецов.