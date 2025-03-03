Общество

Победители конкурса изобретений получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Победители конкурса изобретений получат дополнительные баллы к ЕГЭ, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Школьники, которые станут победителями всероссийского конкурса изобретений, смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Олимпиаду организуют Минпросвещения, Минобрнауки и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

Конкурс будет организован до 31 октября 2025 года. Решение о его проведении было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко по предложению попечительского совета ВОИР.