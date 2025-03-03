К социальной адаптации ветеранов надо готовиться заранее — Александр Котов

Социальная адаптация ветеранов — это очень серьезная проблема, которой нужно начать заниматься как можно раньше. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии уточнил, что проект уже стартовал и набирает обороты, ведется регистрация желающих. По данным спикера регионального парламента, уже заявились больше сотни желающих.
«Будут специальные курсы, будет специальная программа для обучения. Будут задействованы все наши лучшие учебные заведения. Я надеюсь, что это хороший шаг на пути адаптации к мирной жизни тех людей, которые будут возвращаться из зоны специальной военной операции», – добавил Александр Котов.
Программа «Герои земли Псковский» реализуется в Псковской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по принципу федеральной программы «Время Героев», получившей широкий отклик среди ее участников. Программа должна стать важным инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь.