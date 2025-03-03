Общество

К социальной адаптации ветеранов надо готовиться заранее — Александр Котов

Социальная адаптация ветеранов — это очень серьезная проблема, которой нужно начать заниматься как можно раньше. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Социальная адаптация ветеранов — это очень серьезная проблема. Ей надо заниматься, и лучше это делать заранее. Именно с этой целью стартует проект "Герои земли Псковский", но это не значит, что у нас намерение готовить из этих людей только будущих чиновников. Речь шла о том, чтобы люди, вернувшиеся после проведения специальной военной операции к мирной жизни, могли получить дополнительное образование, могли бы работать на разных должностях, в том числе, конечно, и в органах государственного и муниципального управления», - сказал Александр Котов.

Гость студии уточнил, что проект уже стартовал и набирает обороты, ведется регистрация желающих. По данным спикера регионального парламента, уже заявились больше сотни желающих.

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«Будут специальные курсы, будет специальная программа для обучения. Будут задействованы все наши лучшие учебные заведения. Я надеюсь, что это хороший шаг на пути адаптации к мирной жизни тех людей, которые будут возвращаться из зоны специальной военной операции», – добавил Александр Котов.

Программа «Герои земли Псковский» реализуется в Псковской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по принципу федеральной программы «Время Героев», получившей широкий отклик среди ее участников. Программа должна стать важным инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь.