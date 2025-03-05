Общество

Более 1600 матерей Псковской области вышли на пенсию досрочно

Отделение Социального фонда России по Псковской области досрочно назначило пенсии более 1600 многодетным матерям, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Женщины, которые родили 5 и более детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет, матери четверых детей – в 56 лет, а троих детей – в 57 лет. Это право распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей. Матерям, лишенным родительских прав, пенсия устанавливается на общих основаниях.

Для получения права на назначение пенсии досрочно, кроме достижения определенного возраста, должен быть соблюден ряд условий:

воспитание детей до достижения 8-летнего возраста;

наличие не менее 15 лет страхового стажа;

наличие 30 пенсионных коэффициентов.

«В страховой стаж для установления пенсии включаются периоды ухода за детьми до полутора лет. За каждый год ухода за детьми до 1,5 лет (в общей сложности до 6 лет) начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты. За 1 год ухода за первым ребенком — 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6, а за третьим или четвертым — 5,4 коэффициента», – рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Заявление на досрочное назначение пенсии можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Псковской области.

По вопросам можно обратиться за консультацией можно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами — 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или в социальные сети Отделения СФР по Псковской области: