Более 1600 матерей Псковской области вышли на пенсию досрочно

Отделение Социального фонда России по Псковской области досрочно назначило пенсии более 1600 многодетным матерям, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.
Женщины, которые родили 5 и более детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет, матери четверых детей – в 56 лет, а троих детей – в 57 лет. Это право распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей. Матерям, лишенным родительских прав, пенсия устанавливается на общих основаниях.
Для получения права на назначение пенсии досрочно, кроме достижения определенного возраста, должен быть соблюден ряд условий:
«В страховой стаж для установления пенсии включаются периоды ухода за детьми до полутора лет. За каждый год ухода за детьми до 1,5 лет (в общей сложности до 6 лет) начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты. За 1 год ухода за первым ребенком — 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6, а за третьим или четвертым — 5,4 коэффициента», – рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.
Заявление на досрочное назначение пенсии можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Псковской области.
По вопросам можно обратиться за консультацией можно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами — 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или в социальные сети Отделения СФР по Псковской области: