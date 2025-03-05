Общество

Губернатор держит на личном контроле аварию на коллекторе на улице Западной в Пскове

Об обстоятельствах и сроках устранения аварии на канализационном коллекторе на Завеличье рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своих социальных сетях.



Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В январе на канализационном коллекторе произошёл провал грунта, вызвавший сильное повреждение сооружения – его внутренняя бетонная поверхность разрушилась, обнажилась арматура, частично обрушились своды изношенных железобетонных труб.



Бригады «Горводоканала» сразу же приступили к устранению аварии, начали перекачку стоков в приёмный колодец в Крестках. В ходе ремонтных работ стало ясно, что замены требует участок сетей протяжённостью около 90 метров.

«Бригады трудятся безостановочно в разных погодных условиях. Основная часть работ по замене труб должна быть выполнена к 7 марта, после этого дискомфорт, связанный с аварийной ситуацией, заметно снизится. Полностью завершить ремонт специалисты обещают к 31 марта», - прокомментировал Михаил Ведерников.



Комплексные работы по реконструкции коллектора запланированы на 2025-2028 годы.