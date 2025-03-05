Общество

4 из 10 жительниц Пскова не получали запоминающихся подарков к 8 Марта — опрос

Топ-3 необычных подарков на 8 Марта — декор для интерьера, питомцы и букеты. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В списке самых неожиданных подарков к 8 Марта лидируют предметы интерьера. 9% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник.

Букеты — традиционный символ Международного женского дня, однако 8% женщин причислили их к необычным подаркам: удивить жительниц Пскова способны редкие экземпляры цветов и объемы композиций.

Еще 7% были поражены, получив в подарок на 8 Марта домашних питомцев: щенков, котят, крольчат или лягушек.

Каждая двадцатая женщина была поражена, получив на 8 Марта путевку. Еще 4% опрошенных доводилось получать в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селедки.

По 3% жительниц Пскова были приятно поражены такими подарками как украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и романтические вечера. Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль.

4 из 10 жительниц Пскова поделились сожалением, что им пока не доводилось получать необычных запоминающихся подарков к Международном женскому дню.