Общество

Память Героя России Алексея Ширяева почтили в Пскове

25 лет назад, выполняя свой воинский долг в Чеченской Республике, погиб Герой России Алексей Ширяев. Сегодня его память почтили руководство и сотрудники УФСИН России по Псковской области, средней школы № 12 г. Пскова, в которой учился Герой и которая носит его имя, бойцы отдела специального назначения «Зубр», родные, коллеги и друзья. Памятное мероприятие прошло в поселке Писковичи Псковского района, где похоронен Алексей Ширяев, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Во главе с начальником УФСИН России по Псковской области Виктором Леоновым участники церемонии возложили цветы к могиле Алексея Ширяева, отдав дань уважения его мужеству и самоотверженности. В мероприятии также приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок». Юные патриоты прочитали стихи, посвященные героизму и подвигу защитников страны. Это выступление стало трогательным напоминанием о том, что память о героях жива в сердцах новых поколений.

«Мы помним и чтим память Алексея Ширяева, его имя навечно вписано в историю уголовно-исполнительной системы. Его подвиг, совершенный 25 лет назад, навсегда останется примером отваги, чести и преданности Родине. Он будет продолжать вдохновлять и объединять всех, кто ценит мир и свободу, завоеванные ценой жизни таких героев, как он», - отметил Виктор Леонов.

Напомним, Алексей Ширяев служил в отряде специального назначения УИН Министерства внутренних дел (затем — Министерства юстиции) по Псковской области: бойцом штурмовой группы, затем — инструктором отдела. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, он уничтожил 2 пулеметных расчета боевиков. Прикрывая отход боевых товарищей, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату и был смертельно ранен. За свой подвиг был удостоен звания Героя России посмертно. Сегодня сотрудники спецназа «Зубр» продолжают следовать традициям мужества и профессионализма, заложенным их предшественниками, выполняя самые сложные задачи во имя защиты государственных интересов.