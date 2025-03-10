Общество

Роспотребнадзор призвали проверить крем бренда L`Oreal на наличие канцерогена

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой принять меры для защиты россиян от крема La Roche-Posay, который, по его словам, может быть опасен для здоровья.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что французская косметическая компания L'Oreal отозвала все партии своего крема для лечения акне в США из-за обнаружения в нем вызывающего рак бензола. Несмотря на это, в России продажи крема продолжаются.

По данным Блумберг, крем продается под принадлежащим L'Oreal брендом La Roche-Posay. В состав косметического средства входит убивающий бактерии бензоилпероксид. Это соединение может распадаться и формировать бензол, который способен провоцировать лейкемию, пишет РИА Новости.

Как заявили в L'Oreal агентству, решение об отзыве продукта было принято в координации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).