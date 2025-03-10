«Беседка»: С новосельем, детский фонд! ВИДЕО

Законопроект о запрете рекламы эзотерики и гадания внесен в Госдуму

Пять уголовных дел за кражи с банковских счетов в Великих Луках направлены в суд

Псковские работодатели за месяц искали более 500 электромонтажников – аналитики

Экс-президента Грузии осудили на девять лет за растрату госбюджета

«Ласточки» между Псковом и Петрозаводском перевезли 8,2 тысячи пассажиров с начала года

Два случая пала травы зафиксировали в Красногородске и Усвятах

Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении весеннего призыва