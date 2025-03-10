Следи за собой

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Казалось бы наступила весна, а жители Псковской области снова стали болеть. Целые школьные классы в регионе закрываются на карантин. Что за вирус проявляет активность? Не грозит ли нам очередная пандемия? И как защитить свой уставший после зимы организм, узнала Псковская Лента Новостей.

Весенний всплеск

«По итогам прошлой недели, в период с 3 по 9 марта, в регионе зарегистрирован сезонный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. Выявлено 6654 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,9%. В городе Пскове зарегистрировано 2655 случаев ОРВИ, или 39,9% от общего количества по региону. Если анализировать структуру болеющих – болеют все, и взрослые, и школьники», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве также перечислили районы, которые «лидируют» по заболеваемости ОРВИ. «Среднеобластной показатель превышен в Пушкиногорском, Опочецком, Великолукском, Порховском районах, Великих Луках, Псковском районе, Пскове и Красногородском районе», - рассказали специалисты, пояснив, что «рейтинг» составлен по мере убывания показателей.

По словам инфекциониста, главного врача псковской клиники, кандидата медицинских наук Елены Аверьяновой, заболеваемость ОРВИ в Псковской области с начала 2025 года, действительно, заметно выше, чем за аналогичный период прошлого года. «Но связано это, в большей степени, с объективными факторами: во-первых, погодными условиями этой зимы, а во-вторых, снижением количества случаев коронавируса, который в марте 2024 года еще занимал достаточно значительное место в структуре инфекционной заболеваемости, хотя был уже не так агрессивен, как в предыдущие годы», - рассказала она. И добавила, что «южная часть Псковской области первой прочувствовала недавние изменения метеоусловий в виде резкого повышения температуры воздуха, что, вкупе с высокой влажностью, является благоприятной средой для сохранения, размножения и передачи респираторных вирусов».

Елена Аверьянова также отметила, что весенние всплески респираторных инфекций - вполне распространенное явление для большинства стран с континентальным климатом и значительными перепадами температур по сезонам. «Достигнет ли заболеваемость уровня эпидемии, зависит как от вирулентности (заразности) циркулирующих вирусных штаммов, так и от своевременности противоэпидемических мероприятий, направленных на разобщение заболевших (карантин, изоляция и т.д.)», - сказала она.

Что касается детских коллективов, такие меры профилактики в области принимаются. На сегодня в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 101 класс в 35 школах, 12 групп в пяти дошкольных учреждениях, пять групп в двух колледжах.

Чтобы ограничить рост заболеваемости, в образовательных учреждениях соблюдаются предписания главного санитарного врача по Псковской области. Как сообщили в региональном комитете по образованию, в школах проводятся ежедневные утренние фильтры, дети и сотрудники с признаками ОРВИ на занятия не допускаются. Ограничено проведение массовых мероприятий и посещение их родителями.

Также руководство школ контролирует соблюдение режима проветривания, проведения влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. В случае отсутствия 20% детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ, классы закрываются на карантин.

Защититесь от гриппа!

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что в этом сезоне циркулируют вирусы негриппозной этиологии: коронавирусы, бокавирусы, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы. Но при этом наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок. Общее количество лабораторно подтверждённых случаев гриппа – 79. По словам специалистов, преобладают вирусы гриппа B и A(H1N1).

Вирусы гриппа особенно опасны. По словам главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко, «основная доля тяжелых пациентов обусловлена вирусом гриппа А и В, в том числе осложнённые пневмониями». «К сожалению, тяжело болеют непривитые от гриппа», - добавила главврач.

В связи с этим актуальны рекомендации Роспотребнадзора о мерах профилактики. «Самая действенная мера - вакцинация от гриппа в сентябре-ноябре. Почему это важно? Восприимчивость к вирусам гриппа абсолютна. Особенно грипп опасен для малышей и пожилых людей, у которых с возрастом иммунитет ослабевает, а наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний», - отметили в ведомстве.

Тем, кто упустил возможность защитить себя и не сделал прививку, специалисты советуют использовать меры неспецифической профилактики: избегать контактов с больными ОРВИ и места массового скопления людей; надевать маску в людных местах и транспорте; избегать касаний носа, губ, век немытыми руками; при мытье рук использовать мыло или кожные антисептики. Не менее важно чаще бывать на воздухе, но одеваться в соответствии с погодой, есть фрукты и овощи и находить время для отдыха, потому что укреплению иммунной системы способствует полноценный сон.

«При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправляйте их в школу или детский сад при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома», - посоветовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Одним словом рекомендации стандартные: соблюдайте меры профилактики и вовремя делайте прививки. Всем здоровья и весеннего настроения!

Светлана Синцова