Общество

Юрист назвал основания для списания пенсии с карты

Списать средства с банковской карты гражданина, в том числе, полученную им пенсию, возможно на законных основаниях в ряде случаев, рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Прежде всего, речь идет о долгах — по кредитам, коммунальным платежам, налогам. Это может быть взыскание ущерба по решению суда, которое направляют приставам или напрямую в банк. Сумма удержания не может превышать половины пенсионной выплаты, но есть исключение: если речь идет об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда здоровью и в ряде других случаев списать могут до 70%, пишет «Прайм».

«Указанные ограничения применимы именно к доходам должника, например заработной плате, пенсии. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит денежные средства в целях, к примеру, возврата по договору займа, то удержать могут всю сумму», — подчеркнул Черкасов.

Однако у должников есть право просить оставить на карте доходы в размере прожиточного минимума — общефедерального либо пенсионного. Для этого нужно подать заявление судебному приставу или сразу в банк - смотря откуда идет решение о взыскании, заключил юрист.