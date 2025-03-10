Общество

Как увеличить майские праздники, рассказала эксперт

Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля - это будет еще и выгодно, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года», - сказала Владимирова.

В таком случае отдых продлится от выходных с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней, пишет РИА Новости. По словам эксперта, взять отпуск в апреле будет довольно выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в апреле будет 22 рабочих дня.