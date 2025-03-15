Общество

Умерла лучшая актриса Каннского фестиваля 1999 года Эмили Декенн

Бельгийская актриса Эмили Декенн, обладательница приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, скончалась в возрасте 43 лет в парижской больнице после борьбы с редкой формой рака, написала министр культуры Франции Рашида Дати в социальной сети Х.

Актриса в октябре 2023 года сообщила, что страдает от рака эндокринной системы, который был диагностирован двумя месяцами ранее и с тех пор не давал ей участвовать в съемках.

«Эмили Декенн покинула нас после болезни. Ее дебют в трогательной роли в фильме «Розетта» братьев Дарденн, принес ей награду Каннского фестиваля. Она была пять раз номинирована на премию "Сезар"… Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить», - сообщила министр.

Когда в 1999 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за участие в фильме «Розетта», ей было только 17 лет, пишет РИА Новости.

Карьера актрисы насчитывает почти 50 фильмов, среди которых «Братство волка», «Мост короля Людовика Святого», «Мебиус» и «До свидания там, наверху». Фильм «Что мы говорим, что мы делаем» в 2021 году принес ей премию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана.