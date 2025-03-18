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Памятник князю Довмонту в Пскове хотят разместить вблизи «Трактира 903»

Вопрос об установке памятника святому благоверному князю Довмонту-Тимофею рассмотрят на очередной сессии Псковской городской Думы. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, установить памятник планируется на участке, расположенном между улицами Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.

Напомним, летом 2023 года в Пскове состоялась «примерка» модели памятника князю Домвонту (Тимофею). Модель была выполнена в натуральную величину из гипса с тонированием под бронзу. Автор — скульптор из Санкт-Петербурга, уроженец Пскова, выпускник Академии художеств Андрей Мартьянов, который работает над созданием и увековечением образа личности князя Довмонта (Тимофея). По проекту скульптора, сам памятник будет отлит из бронзы и установлен на гранитный постамент.

Инициаторы установки памятника князю Довмонту: краеведческое сообщество Пскова, скульптор Андрей Мартьянов и АНО «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"».

Планируется, что изготовление и установка памятника будет осуществляется за внебюджетные средства.

Напомним, благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.

Весной 2022 года в Пскове состоялась первая «примерка» памятника Довмонту на предполагаемом месте установки.

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Впоследствии проект прошел через сито публичных слушаний.