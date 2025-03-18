Общество

Международный день клиента отмечают 19 марта

В мире существует множество праздников, которые отмечаются в соответствии с принадлежностью к определённой социальной или профессиональной группе. К ним относятся День пенсионера, День босса, День влюблённых и День предпринимателя. Недавно в этот перечень был включён ещё один праздник — Международный день клиента (International Client's Day). Он впервые отмечался 19 марта 2010 года.

Цель праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Ведь клиент — это основа бизнеса.

В повседневной жизни каждый из нас, приобретая продукты питания, одежду, медикаменты, бытовую технику и другие товары в магазине или онлайн, посещая медицинские учреждения, салоны красоты или автозаправочные станции, является клиентом.

Соответственно, мы делаем выбор в пользу тех компаний и организаций, которые предлагают наилучший ассортимент и качество обслуживания. В связи с этим компании, заботящиеся о своей репутации, стремятся обеспечить клиентам удовлетворение от приобретённых товаров и услуг. Это требует значительных усилий.

В этот день владельцы бизнеса во всём мире имеют возможность выразить благодарность своим клиентам, отблагодарив их за сотрудничество. Способ выражения благодарности может быть различным: это могут быть сувениры, небольшие подарки, скидки или проведение специальных акций и мероприятий.

Инициаторами появления праздника стали предприниматели России и Литвы. Это начинание очень быстро распространилось и по другим странам. Его поддержали десятки крупных и мелких компаний, предпринимателей всех уровней и торговых центров в Европе и Америке.