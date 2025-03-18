Общество

В Пскове руководители чаще благодарят тех, кому мало платят – опрос

Практически каждый пятый работающий никогда не слышал похвалы от своего начальника. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

6 из 10 респондентов вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 14% — в последние несколько дней, 12% — от недели до месяца назад, 11% — от 1 до 6 месяцев назад, 6% — от 6 месяцев до года назад, 15% вспомнил о благодарности, полученной более года назад.

Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Псковичи, зарабатывающие больше среднего, поясняют: «Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения».

20% работающих заявили, что руководство никогда их не благодарило: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает».