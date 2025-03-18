Общество

Началась регистрация на Псковский региональный фестиваль «Всероссийской студенческой весны»

Региональный этап «Всероссийской студенческой весны» пройдет в Пскове с 9 по 11 апреля. К участию приглашаются победители и призеры муниципальных этапов и фестивалей студенческого творчества в ВО и СПО. Об этом сообщили в центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фестиваль является региональным отборочным этапом национального финала программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». В 2025 году фестиваль посвящен Году защитника Отечества в России и 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурсные направления фестиваля:

«Вокальное»;

«Инструментальное»;

«Танцевальное»;

«Театральное»;

«Оригинальный жанр»;

«Мода»;

«Медиа»;

«Видео»;

«Арт».

Участники Фестиваля могут выступать в нескольких номинациях, а также в составе коллектива. Подать заявку можно до 5 апреля по ссылке.

Фестиваль организован и реализуется при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», ПОО ООО «Российский Союз Молодежи», управления образования администрации города Великие Луки, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».