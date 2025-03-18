Жители Северо-Запада сэкономили более 31 млрд рублей с подписками Сбера

В 2,5 раза выросло количество подписчиков СберПрайм в СЗФО к концу 2024 года. Общая выгода подписчиков СберПрайм в Северо-Западном федеральном округе от использования сервисов Сбера и партнёров банка за 2024 год превысила 31 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на петербуржцев (17 млрд рублей), сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
Сегодня подписку СберПрайм используют почти 3 млн человек на Северо-Западе. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие результаты показало исследование Сбера на конец 2024 года. Чаще других подписку оформляют жители Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей.
Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.