Общество

Жители Северо-Запада сэкономили более 31 млрд рублей с подписками Сбера

В 2,5 раза выросло количество подписчиков СберПрайм в СЗФО к концу 2024 года. Общая выгода подписчиков СберПрайм в Северо-Западном федеральном округе от использования сервисов Сбера и партнёров банка за 2024 год превысила 31 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на петербуржцев (17 млрд рублей), сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Сегодня подписку СберПрайм используют почти 3 млн человек на Северо-Западе. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие результаты показало исследование Сбера на конец 2024 года. Чаще других подписку оформляют жители Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей.

«Полезный сервис всегда будет востребован. Люди пробуют, понимают выгоду, им нравится, в итоге пользуются сами, начинают советовать и дарить близким. СберПрайм – это не только про банк, но и про здоровье, развлечения, образование, мобильную связь. Её наполнение постоянно усовершенствуется. Из последнего – в неё добавлен мультимедийный сервис «Афиша»: теперь есть возможность купить билеты на концерты и спектакли любимых исполнителей со скидкой 15%. В Северо-Западном регионе подписка СберПрайм быстро набирает популярность, в первую очередь, из-за привилегий по финансовым услугам Сбера, а также Okko и Самоката. Но в целом каждый находит своё и начинает экономить с удовольствием», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.