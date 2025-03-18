Общество

7% псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства — опрос

Для молодежи Пскова неприемлемы даже минимальные проявления харассмента. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

7% псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11% — со стороны коллег. Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 10% жалуются на домогательства со стороны начальства, 17% — со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 5% и 6% соответственно.

Благодаря политике открытости псковичи перестали терпеть даже минимальные проявления харассмента, резче реагируют на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодежи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (11% — со стороны менеджмента и 16% — со стороны коллег).

В 6% компаний существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остаётся практически неизменной на протяжении последних двух лет.