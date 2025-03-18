Общество

Псковичи могут принять участие в традиционном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Федеральное агентство по делам национальностей с 12 июня по 12 октября проводит IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В конкурсе могут принять участие псковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», а также с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России.

Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

По результатам фотоконкурса жюри, в состав которого входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры. Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти, с каждым годом фотоконкурс становится масштабнее. Только в прошлом году для участия в фотоконкурсе было направлено более 18,7 тысячи фоторабот.