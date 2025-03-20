Общество

Россия сократит импорт в химической отрасли

Импорт в химической отрасли РФ к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на замминистра Михаила Юрина.

«Замглавы Минпромторга России Михаил Юрин отметил, что к 2030 году планируется достичь в химической отрасли объема производства свыше 11 триллионов рублей и сократить импорт до 30%», - говорится в сообщении Минпромторга по итогам VI международного промышленного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни».

По словам Юрина, по ряду направлений определены проекты производства сырья и полупродуктов, например: волоконный полиэтилентерефталат, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и спецполимеры, арамиды, полиэфирные смолы, компоненты полиуретанов, производные анилина, кремнийорганические соединения и цепочка переработки фосфора, пишет РИА Новости.

Замминистра также выделил некоторые итоги 2024 года в отрасли. В частности, он отметил важность развития сырьевой базы и интегрированных цепочек; реализацию 20 инвестпроектов в химпроме на сумму более 47 миллиардов рублей и создание 1691 высокотехнологичного рабочего места.