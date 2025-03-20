Общество

Псковская область готовится к Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Псковская область готовится к проведению ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

18 апреля в Псковской области стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие пройдет во всех Кадровых центрах «Работа России», предоставляя уникальную платформу для взаимодействия соискателей и работодателей, а также для обсуждения актуальных вопросов между государственными организациями и представителями бизнеса.

В этом году ярмарка охватит более 25 площадок, на которых будет организовано свыше 50 мероприятий, включая собеседования с работодателями, профтестирования, лекции, тренинги и мастер-классы. Жители региона смогут ближе познакомиться с предприятиями, узнать о государственной поддержке и методах содействия в трудоустройстве, таких как обучение и помощь в составлении резюме.

Особое внимание будет уделено дискуссионным клубам для молодежи, ветеранов спецоперации и их семей, что подчеркивает важность поддержки различных категорий граждан. Специалисты кадровых центров также проведут консультации для руководителей кадровых отделов предприятий с целью укрепления эффективного взаимодействия в рамках нового национального проекта «Кадры».

В 2024 году региональный этап ярмарки трудоустройства собрал более 3 000 участников и 190 организаций, включая 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работодатели заявили более 2 500 вакантных рабочих мест. По результатам ярмарки 115 человек были сразу трудоустроены.