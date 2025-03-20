Уровень бедности по итогам 2024 года стал самым низким за всю историю РФ

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в РФ в 2024 году, согласно оперативной оценке Росстата, составила 7,2%, это самый низкий показатель за всю историю Российской Федерации. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Голикова отметила, что правительство РФ особое внимание уделает снижению показателя бедности многодетных семей, пишет ТАСС.
«В этой связи будем донастраивать меры поддержки. Примером такой донастройки является семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 года», - добавила вице-премьер.