Общество

ВТБ обновит банкоматы для приема новых пятитысячных купюр

В средствах массовой информации распространилась информация, что банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры. Как сообщили в ВТБ, банк завершит обновление своих банкоматов до конца этой недели, что позволит им принимать новые пятитысячные рублевые купюры.

Ранее в ВТБ сообщали о выборе отечественного мультивендорного программного обеспечения, зарегистрированного в реестре Минцифры России. «Новое программное обеспечение полностью заменяет решения западных производителей, покинувших рынок, и гарантирует стабильную техническую поддержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, широко используемыми на территории России», — отмечали в банке.

ВТБ располагает второй по величине банкоматной сетью в России. С учетом присоединяемых банков ВТБ значительно расширит свое присутствие во всех регионах страны.