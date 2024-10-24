Экономика

В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5 тысяч рублей

В некоторых регионах России начали появляться новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Об этом 25 октября сообщили в местных отделениях Центробанка.

Фото: Центробанк

Уточняется, что новые купюры уже появились в Алтайском и Пермском краях.

Эксперт отделения Барнаул Банка России Юлия Лужнова рассказала, что в 2022 году были модернизированы банкноты номиналом 100 рублей, а в 2023 году — номиналом 5 тысяч рублей, которые в массовом обращении начнут появляться примерно в декабре.

Она отметила, что обновление старых банкнот будет происходить постепенно, поскольку это «процесс не быстрый». Необходимо подготовить банкоматы и провести технические мероприятия. Наряду с новыми купюрами старые будут продолжать использоваться еще несколько лет. А из оборота будут выходить по естественным причинам: из-за износа бумаги или загрязнения.

«Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников», — отметила Лужнова, добавив, что не нужно покупать у неизвестных новые купюры.

Рассказывая об обновленных банкнотах, эксперт отметила, что на них будет напечатана символика федеральных округов. На пятитысячной обновленной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты — стела «Европа – Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Уточняется, что в РФ до 2025 года планируется поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей, пишет РИА Новости.