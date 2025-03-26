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Заслуженный артист РФ Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет

Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра.

Фото: группа Российского академического молодежного театра (РАМТ) / «ВКонтакте»

«Двадцать шестого марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах», - говорится в сообщении.

В РАМТе отметили, что в истории театра останутся образы, созданные Алексеем Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов: Ледик - «Крестики-нолики», Тарталья - «Любовь к трем апельсинам», Алексей - «Кабанчик», Близнецы - «Сказка о четырех близнецах», Эдгар - «Король Лир», Антиох - «Береника», Шиманов - «Ловушка 46, рост второй», Пип - «Большие надежды», Николас - «Сон с продолжением», четыре роли в спектакле «Марсианские хроники», Меркуцио - «Ромео и Джульетта», кардинал Чибо - «Лоренцаччо», Леонид - «Гупешка» и многие-многие другие.

«В нем соединялись и уважение к научным постулатам, и немалая доля человечности, а небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело покоряли зрителей", - добавляется в сообщении.

Как уточняется, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей, пишет РИА Новости.