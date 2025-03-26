Общество

«Зверьё моё»: Королевские пудели. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 марта.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли заслуженный работник культуры России, лауреат всесоюзных и международных фестивалей, создатель и руководитель легендарной группы «Кром» Игорь Попов и его королевский пудель Арчибальд 2-й.

Гость рассказал, какими бывают пудели, в каком уходе они нуждаются и почему представителей данной породы считают самыми умными собаками. Когда зародилась порода, чем отличается королевский пудель от карликового? Легко ли они поддаются обучению? Можно ли научиться самостоятельно делать питомцу модные стрижки? Почему большие пудели не слишком популярны, какие требования предъявляют к потенциальным владельцам? Для чего нужно участие в выставках?

Повтор выпуска в 18.28.