Общество

Новые заведения откроются в псковском ТДЦ Fjord Plaza в апреле

Весной текущего года торгово-досуговый центр Fjord Plaza подготовил сюрприз для своих посетителей. В весеннем сезоне ожидается сразу несколько открытий для любителей гастрономии.

Фотографии: ТДЦ Fjord Plaza

В скором времени откроется новый магазин сладостей «Капитан Мармелад». Посетители смогут ознакомиться с коллекцией мармелада, привезенного из Италии и Испании, а также с множеством других оригинальных сладостей, собранных со всех уголков планеты. Торжественная церемония открытия запланирована на апрель.

Второй новинкой станет авторская кофейня «Дом макарон» Назэли Клименко. Заведение предлагает своим гостям богатый выбор десертов, среди которых особое внимание уделено французским макаронам. Посетители смогут попробовать как классические сочетания, так и необычные предложения от шеф-повара.

Также откроется ресторан «Крит», специализирующийся на традиционной греческой кухне. Блюда здесь будут готовить под руководством приглашенного шеф-повара из Греции.

Особенное внимание стоит уделить десертному меню ресторана, ведь над ним работает известный кондитер Ангелика Пистиоли.

Прекрасную половину человечества порадует расширение услуг в салоне Chin-chin. В салоне помимо маникюра, педикюра и оформления бровей теперь можно будет сделать аппаратный массаж LPG и приобрести красивый загар.

Новый магазин «Царство снов» открылся для тех, кто ищет качественный домашний текстиль. В наличии имеются подушки, одеяла, матрасы и наматрасники, а также ковры и ковровые дорожки различной длины. Для оформления спальных мест предлагаются комплекты и отдельные элементы постельного белья, а для обеденных зон — скатерти и салфетки.

Кроме того, для кухни предлагаются практичные полотенца и салфетки для посуды. Для защиты мягкой мебели представлены покрывала и пледы, а также чехлы. Дополнить интерьер помогут декоративные наволочки и подушки, а в качестве подарков подойдут различные сувениры, такие как чемоданы, шкатулки для украшений, статуэтки и куклы.

Напомним, что в Fjord Plaza можно весело провести досуг.

Агентство Jolly Kids для детей проводит тематические анимационные программы и мастер-классы с угощением сладкой ватой и поп-корном. Желающие могут посетить центральный атриум ТДЦ в День космонавтики, подготовиться к Пасхе и принять участие в флэш-мобе в День танца со студией Dance Home Fresh.

Также принимаются заявки на апрель на детские кулинарные мастер-классы от ПхалиХинкали в сопровождении аниматоров. Дети смогут приготовить пиццу с ветчиной и сыром Аджарик, ачапури по-гурийски с сыром и ветчиной, детский хачапури по-мегрельски.

Клуб читателей «Читай-Болтай» приглашает всех желающих на очередное заседание, где участники смогут обсудить интересные книги и поделиться своими впечатлениями. Семейный клуб «Кидс Молл» предлагает родителям задуматься о проведении выпускного вечера для детей в своем заведении. Тем временем парк виртуальной реальности Portal VR готов предложить новый формат празднования дней рождения с возможностью играть в одиночные и командные игры. В кинотеатре «Сильвер Синема» зрители смогут посмотреть премьеры фильмов «Ждун», «Пальма 2», «Жига: На полной скорости», «Мастер» и «Батя 2».

Волонтерский творческий проект «Искусство — взгляд изнутри» город Псков разместит к Пасхе тематическую выставку картин великих художников в центральном атриуме Fjord Plaza.