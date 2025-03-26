Общество

Создание кластера информационных технологий обсудят в правительстве Псковской области

Форсайт-сессия на тему «Создание кластера информационных технологий Псковской области» состоится в правительстве Псковской области 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках мероприятия участникам предстоит совместно обсудить необходимость создания кластера ИТ-компаний в регионе, определить его цели и задачи, а также разработать стратегию развития.

Участников ждет работа в группах, дискуссии и выступления с предложениями по работе кластера.

Принять участие могут все желающие. Регистрация обязательна и доступна по ссылке.