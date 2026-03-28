Продолжается розыск псковича в черной шапке-ушанке

ОМВД России по Псковскому району продолжает разыскивать Николая Курносова 1945 года рождения, проживающего в деревне Селятино. С 29 марта 2025 года его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, серо-голубые глаза. Является инвалидом по слуху, на момент ухода использовал слуховой аппарат. Был одет в темно-коричневую дубленку, черную шапку-ушанку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Курносова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.