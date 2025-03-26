Общество

Денис Иванов об оценках за поведение в школе: Не надо голову забивать этой ерундой

Оценки за поведение не возымеют должного эффекта, и их введение в школьную жизнь не имеет смысла, так как все дети разные и могут вести себя по-разному. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Я против, потому что дети должны быть буйными и бегать, и прыгать, и веселиться. Что, мы их будем опять заставлять строем ходить? Я категорически против. К сожалению, какие-то вещи рождаются только в свободе. Поэтому не надо голову забивать этой ерундой», – сказал Денис Иванов.

Депутат считает, что корректировать поведение ребенка можно, в том числе, беседами.

«Поведение можно контролировать, например, беседами, физическим насилием со стороны родителей, иногда. У меня четверо детей, и я могу сказать, что не всегда словами они понимают, иногда надо где-то напомнить, одернуть можно. Я это имею ввиду в очень аккуратных рамках», – подчеркнул Денис Иванов.

Он добавил, что дети по своей природе разные, и кому-то может быть сложно дисциплинированно высидеть школьный день. За это, по мнению депутата, не нужно ставить плохие оценки, так как это может демотивировать ребенка.

«Если ребенок буйный, ему скучно, ему не нравится, как его учат. И за это ставить ему оценки, что ли? У нас некоторые взрослые хуже детей. Взрослые сидят, скучают. Придёшь на какое-нибудь мероприятие, где тишина стоит гробовая, все спят, а мы хотим, чтобы ребёнок у нас сидел с восьми утра и до часу дня, а то и до трёх они учатся. Мы хотим, чтобы он сидел спокойно у нас и всех слушал? Бред. Ну, давайте еще оценки ставить, наказывать его и так далее. Ну, вообще просто. Советская система, это все хорошо, но что мы хотим? Если мы хотим инноваций, значит, свобода нужна», – заявил Денис Иванов.

Депутат поделился своими школьными воспоминаниями, в том числе о том, что оценки за поведение не заставляли его исправлять свое поведение.

«Ведут себя дети по-разному, все мы разные. Кто-то просто гиперактивный. Я в школе гиперактивный был. Меня сколько не наказывали, так толку от этого? У меня заканчивалась неделя, и опять какая-нибудь история увлекала меня. Меня за плохое поведение не брали на экскурсии постоянно. Мне, конечно, было обидно, но я очень любил побаловаться. И сейчас люблю до сих пор», – заключил Денис Иванов.

Напомним, что оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим, пишет РИА Новости.