Денис Иванов об оценках за поведение в школе: Не надо голову забивать этой ерундой

Оценки за поведение не возымеют должного эффекта, и их введение в школьную жизнь не имеет смысла, так как все дети разные и могут вести себя по-разному. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Депутат считает, что корректировать поведение ребенка можно, в том числе, беседами.
«Поведение можно контролировать, например, беседами, физическим насилием со стороны родителей, иногда. У меня четверо детей, и я могу сказать, что не всегда словами они понимают, иногда надо где-то напомнить, одернуть можно. Я это имею ввиду в очень аккуратных рамках», – подчеркнул Денис Иванов.
Он добавил, что дети по своей природе разные, и кому-то может быть сложно дисциплинированно высидеть школьный день. За это, по мнению депутата, не нужно ставить плохие оценки, так как это может демотивировать ребенка.
Депутат поделился своими школьными воспоминаниями, в том числе о том, что оценки за поведение не заставляли его исправлять свое поведение.
«Ведут себя дети по-разному, все мы разные. Кто-то просто гиперактивный. Я в школе гиперактивный был. Меня сколько не наказывали, так толку от этого? У меня заканчивалась неделя, и опять какая-нибудь история увлекала меня. Меня за плохое поведение не брали на экскурсии постоянно. Мне, конечно, было обидно, но я очень любил побаловаться. И сейчас люблю до сих пор», – заключил Денис Иванов.
Напомним, что оценка за поведение может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Кроме того, глава государства отмечал, что в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим, пишет РИА Новости.