Общество

Эксперт рассказала, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС

Сам по себе номер СНИЛС не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако в сочетании с другими данными его можно использовать в многочисленных мошеннических схемах, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, аферисты могут с помощью СНИЛС получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и т.п. Авторизовавшись на чужих Госуслугах, они могут попасть и на другие сайты.

Кроме того, СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций, пишут агентство «Прайм».

«Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм», — предупредила Леонова.