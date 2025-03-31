Общество

В России зафиксирован резкий рост числа сообщений о взломах аккаунтов

За последние полгода россияне вдвое чаще сообщали друзьям и близким о потери контроля над аккаунтами и предупреждали не совершать действия, к которым призывали злоумышленники. Аналитики компании «ПрессИндекс» с помощью одноименной системы мониторинга СМИ и соцсетей изучили обращения пользователей, в которых они заявили о взломе или просили не реагировать на просьбы о переводе денег, участии в голосовании.

Пользователи Telegram, судя по сообщениям, подвергались взломам примерно в 1,7 раза чаще, чем пользователи всех остальных социальных платформ вместе взятых, отметили эксперты.

За период с марта 2024 года по март 2025 года в мессенджере Telegram, видеохостинге YouTube, соцсети ВКонтакте и VK Видео, Одноклассниках, Дзен, Rutube, Пикабу, X TikTok, а также в Facebook и Instagram (эти две соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) зафиксировано более 165 тыс. сообщений российских пользователей о взломах аккаунтов. В мониторинге учитывались публикации, комментарии, чаты и обсуждения. Более половины взломов пришлось на пользователей Telegram, пишут «Известия».

«Суммарно по всем платформам количество сообщений о взломах аккаунтов увеличилось на 124,09%: с 51 129 в первом полугодии до 114 576 во втором. Динамика продолжает увеличиваться», — уточнили аналитики.