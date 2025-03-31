Общество

Исполнилось 100 лет со дня рождения бывшего персека псковского обкома КПСС Алексея Рыбакова

Сегодня, 1 апреля, исполнилось 100 лет со дня рождения первого секретаря Псковского обкома КПСС с 1971 по 1987 год Алексея Рыбакова.

Трудовую деятельность Алексей Рыбаков начал в 1941 году и работал до ноября 1942 года учетчиком тракторной бригады Кинделинской МТС Чкаловской области. С ноября 1942 года учился в Рижском, затем Уфимском пехотном училище. В связи с началом Орловско-Курской операции 9 июля 1943 года курсантов военного училища отправили на фронт. Началась служба в составе 1-й Московской гвардейской мотострелковой дивизии, входящей тогда в 11-ю армию Брянского фронта. В сентябре 1943 года на Курской дуге, в период ожесточенных боев, гвардии рядовой А. М. Рыбаков был принят в члены ВКП(б).

Потом воевал на Прибалтийском фронте и принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. В конце 1943 года в боях под Невелем и Новосокольниками, получил ранение и контузию. После лечения в госпитале был демобилизован. Выйдя из госпиталя, год работал преподавателем математики Студеновской неполной средней школы Чкаловской области. В 1945 году был избран секретарем Железнодорожного районного комитета ВЛКСМ города Чкалова.

В 1946 году вернулся в Великие Луки, где поступил на работу инспектором третьего паровозного отделения железнодорожной станции. Учился заочно в Московском техникуме железнодорожного транспорта, который окончил в 1949 году.

С 1948 года на партийной работе: инструктор отделения дороги, областного комитета КПСС, заведующий промышленно-транспортным отделом горкома КПСС, второй секретарь, а с 1966 года - первый секретарь Великолукского городского комитета КПСС. В 1965 году заочно окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик».

В ноябре 1971 года был избран первым секретарем Псковского обкома КПСС, где проработал по июнь 1987 года. Внес значительный вклад в развитие народного хозяйства области, города Великие Луки. По его инициативе была проведена реконструкция ряда промышленных предприятий, учреждений культуры, здравоохранения.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1976 - 1989). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974 - 1989) от Псковской области. Депутат Верховного Совета РСФСР. Избирался депутатом областного и городского Советов народных депутатов.

Имел воинское звание полковника.

После ухода на заслуженный отдых много времени уделял общественной работе, патриотическому воспитанию молодежи. Избирался членом Областного совета ветеранов войны и труда. Являлся председателем Консультативного совета и руководителем кадровой комиссии Псковского обкома КПРФ.

Скончался Алексей Рыбаков 25 марта 2016 года.