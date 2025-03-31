Общество

Великолучанин осужден за задолженность по алиментам в размере 320 тысяч рублей

Великолукский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в неоднократной неуплате алиментов на двоих несовершеннолетних детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд установил, что за период с 1 апреля 2023 года по 30 апреля 2024 года мужчина сознательно уклонялся от выполнения своих обязательств, несмотря на судебное решение и возбужденное исполнительное производство. Задолженность по алиментам составила 320 610 рублей 79 копеек.

При рассмотрении дела суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины подсудимым, его раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также хронические заболевания самого подсудимого и его супруги-инвалида второй группы. Обстоятельств, отягчающих наказание, выявлено не было.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.