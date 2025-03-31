Общество

Псковский планетарий приглашает молодежь отметить День космонавтики

В честь Дня космонавтики «Молодая Гвардия Единой России» приглашает всех желающих посетить мероприятие для молодежи города и семей участников специальной военной операции в планетарии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

«Первый полет в космос» — познавательная программа, посвященная Юрию Гагарину, первому человеку, покорившему космос.

Участники узнают интересные факты о полете Гагарина, истории освоения космического пространства и современных достижениях в этой области. Продолжительность программы — около 40 минут.

Мероприятие пройдет 12 апреля в 11:00 по адресу: улица Советская, дом 64а, Псковский планетарий.

Вход свободный.

Необходимо заранее записаться по телефону: +79052384019.

Напомним, в 2024 году Псковскому планетарию исполнялось 50 лет.