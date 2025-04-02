Общество

Псковичам напомнили об обязанности убирать за своими питомцами на улице

По закону каждый владелец обязан убирать за своим питомцем на территориях общего пользования, включая дворы многоквартирных домов. За нарушение этих требований можно получить штраф, напомнили жителям Пскова в контрольном управлении администрации города.

За нарушение этого требования положен штраф:

Для граждан – от 1500 до 3000 рублей;

Для должностных лиц – от 5 000 до 15 000 рублей;

Для юридических лиц – от 15 000 до 30 000 рублей.

«Что делать, если хозяин собаки игнорирует правила? Зафиксировать нарушение на видео с датой и временем. Обратиться к участковому – он проведёт проверку и профилактическую беседу. По результатам беседы участковый может выписать штраф нарушителю. Чистый двор – ответственность каждого! Важно вместе заботиться о порядке и уважать друг друга», - добавили в управлении.