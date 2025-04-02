Общество

Начато благоустройство парка на улице Садовой в Пушкинских Горах

Работы по благоустройству парка на улице Садорой, который выбрали победителем конкурсного отбора Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» начали на этой неделе, сообщается в Telegram-канале главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой.

Фото: Оксана Филиппова / Telegram

«На этой неделе начаты работы по благоустройству парка на ул. Садовая, который был выбран победителем конкурсного отбора Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году в результате общественного голосования. На территории парка планируется выложить пешеходные дорожки из брусчатки, установить новые скамейки и урны; появится новое освещение. С Главой Администрации городского поселения "Пушкиногорье" Александром Афанасьевым смогли убедиться, что Подрядчик начал кронирование деревьев, убирая больные суки, облагораживает территорию вокруг бюста А.С.Пушкина, демонтирует старые бордюры, расчищая пространство», - сообщили глава района.

Она отметила, что в этом году онлайн-голосование по выбору территории на благоустройство в 2026 году пройдёт с 21 апреля по 12 июня.

«Очень важно, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше граждан, ведь Федеральный проект "ФКГС" национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализуется с учётом мнения людей, которые проживают на конкретной территории. За последние годы благодаря активности пушкиногорцев в районном центре появились территории, благоустроенные в рамках Федерального проекта. Активное участие в предстоящем голосовании - это возможность благоустроить ещё одно общественное пространство, которое будет радовать пушкиногорцев и гостей нашего района!», - добавила Оксана Филиппова.