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Круглый стол по проблемам физической и огневой подготовки в уголовно-исполнительной системе состоялся в Пскове

Псковский филиал университета ФСИН России провел межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы физической и огневой подготовки в уголовно-исполнительной системе», участником которого в дистанционном формате стал Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

«Одна из важнейших задач образовательных организаций уголовно-исполнительной системы Российской Федерации – подготовка профессиональных специалистов, обладающих психологической устойчивостью, хорошей физической и огневой подготовкой, которые они совершенствуют на протяжении всей служебной деятельности. Надеюсь, что в ходе работы круглого стола его участники смогут найти ответы на проблемные вопросы, которые на практике помогут им в решении важных задач совершенствования физической подготовки, стрелковых навыков, уверенного и безопасного владения оружием», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

В ходе научного мероприятия состоялась дискуссия между его участниками, которые поделились опытом занятий физической подготовкой, придя к общему выводу, что при систематическом выполнении определенных упражнений проявляются смелость и упорство, самообладание и выдержка, твердость и усидчивость.

Организаторы мероприятия – преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала университета – призвали курсантов к систематической работе над комплексом морально-волевых качеств, чтобы быть психологически устойчивыми к нестабильным факторам нелегкой службы и обратили особое внимание на детальное изучение вопросов применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в профессиональной деятельности.