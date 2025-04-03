Общество

Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН

Школьники из Писковской средней школы попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии по медиахолдингу «Гражданская пресса» 3 апреля.

Дети познакомились с выпускающим редактором студии ПЛН FM Татьяной Ивановой. Она рассказала ученикам 6А класса, какие СМИ входят в медиахолдинг «Гражданская пресса», как организуется работа студии, а также показала им фотогалерею гостей ПЛН FM. Из всех портретов ученики узнали губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Далее ребята попробовали провести эфир, изображая ведущих и гостей.

«Мы посетили Псковскую Ленту Новостей. Получил незабываемые впечатления, когда я был в студии ведущим и задавал вопросы», — поделился гость медиахолдинга Артем Федоров.

Также школьники познакомились с оборудованием и программами для записи, монтажа и обработки видео и звука, секретами создания спецэффектов и узнали, почему хромакей зеленый. Мэтры псковского телевизионного производства Артем Татаренко и Максим Петров рассказали, какими качествами должен обладать хороший репортер и почему настоящий журналист обязан не гнаться за дешевым «хайпом».

Своими впечатлениями также поделился участник экскурсии Стас Цибин: «Сегодня мы посетили ПЛН, нам провели экскурсию в студии, показали технику, также мы побывали в редакции».

Учащиеся посетили две редакции медиахолдинга. Главный редактор «МК в Пскове» Анна Удовенко юным гостям рассказала, как можно заработать на новостях, какая ответственность существует за фейк-ньюс, а также о том, чем журналист отличается от блогера. Для детей провели игру «Слабое звено», где им пришлось попробовать себя не только в роли интервьюеров, но и спикеров известных медиакомпаний и предприятий. Дети признались, что уже сегодня вечером спросят согласие у своих родителей и попробуют начать работать журналистами. В планах — делать фоторепортажи с городских улиц и присылать в редакцию фото дорожно-транспортных происшествий.

«Ученики 6А класса, заинтересованные в журналистике, благодаря профессиональной экскурсии узнали большой объем полезной информации о специальности журналистов. Учащиеся увидели и поучаствовали в процессе съемки интервью. Ребята представляли себя телеведущими, мировыми звездами и журналистами», — попробовали себя в роли корреспондентов Мария Жилина и Наталья Киселева.

Завершилась экскурсия рассказом о работе корреспондентов от выпускающего редактора Псковской Ленты Новостей Ксении Ивановой. Ребята узнали, из каких частей состоит новость, познакомились с работой корреспондента и попробовали написать о своих впечатлениях в «админке» сайта.

«Сегодня побывал в ПЛН, было очень классно и весело», — написал Дмитрий Осовик.

Дети также узнали о конкурсах, которые проводятся в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. Особенно из заинтересовал фотоконкурс «Я читаю ПЛН».

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Учеников сопровождала классный руководитель 6А класса Дарья Киселева.

Напомним, Псковская Лента Новостей в год своего 25-летия дарит школьникам уникальную возможность и приглашает юных журналистов и всех, кто мечтает о мире медиа, на экскурсии по медиахолдингу. Желающие посетить «Гражданскую прессу» могут написать нам на почту: redaktor@pln-pskov.ru, чтобы оставить заявку на участие. Количество мест ограничено.