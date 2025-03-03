Общество

Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН»

Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» пройдет в честь празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Фотографии участников конкурса «Я читаю ПЛН» прошлых лет

Каждый читать может принять участие в конкурсе. Для этого необходимо сделать несколько простых действий:

креативно сфотографировать, как вы читаете ПЛН;

загрузить фото в альбом в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Итоги конкурса будут подведены на сайте и в группе Псковской Ленте Новостей в соцсети «ВКонтакте». Победители получат ценные призы.

Награждение победителя состоится в рамках празднования 25-летия электронного периодического издания «Псковская Лента Новостей». Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.