Общество

Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия

В честь своего 25-летия Псковская Лента Новостей объявляет о старте конкурса слоганов! Это уникальная возможность для всех жителей региона проявить креативность и участвовать в создании нового слогана для нашего информационного портала, который впоследствии мы разместим на мерче ПЛН.

Конкурс открыт для всех желающих, а лучшие работы будут отмечены подарками. В том числе брендированными футболками, поло, толстовками и иными ценными призами.

Принять участие в конкурсе слоганов можно до конца мая, отправив свои идеи в комментарии в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте».

Не упустите шанс стать частью истории Псковской Ленты Новостей! Ждем ваших креативных идей!

Напомним, также каждый желающих может принять участие в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН».