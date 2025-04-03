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Общество

СК предложил снизить возраст уголовной ответственности за наркотики до 14 лет

04.04.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет выступает за снижение возраста привлечения к уголовных ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, эта инициатива прорабатывается. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

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«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с иными мерами», — сказал он.

Александр Бастрыкин сообщил, что в прошлом году свыше 3,5 тыс. преступлений, совершенных подростками, были связаны с незаконным оборотом наркотических веществ. По его словам, закладчики-подростки участвуют в наркообороте с подачи взрослых, организующих и курирующих разветвленные каналы наркобизнеса в интернете, в том числе его теневых сегментах, пишет ТАСС.

«Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет», — сказал глава СК.

Теги: #следственный комитет РФ #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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