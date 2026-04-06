Депутаты Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян и Виктор Антонов проведут приемы граждан на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
7 апреля, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием граждан проведет Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский районы).
9 апреля, в четверг, с 10:00 до 12:00 граждан примет Виктор Антонов, единый избирательный округ.
Консультации проводятся в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, 9. Телефон для записи - 8 (8112) 66-25-12. Если нет возможности прибыть на прием лично, можно пообщаться с депутатом онлайн.
