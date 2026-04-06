В Пскове пройдёт большой субботник под мостом Александра Невского

Псковский городской молодёжный центр проводит традиционный большой субботник, который будет проходить на территории под мостом имени Александра Невского со стороны торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Начало мероприятия – в 17:00, продолжительность составит от одного до полутора часов. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале Добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, если необходимы верифицированные волонтёрские часы.

«Это место каждый год оказывается в списке тех, где нужна уборка в первую очередь. Мы постоянно сталкиваемся с большим количеством мусора под мостом, поэтому субботник здесь – необходимая регулярная мера», - прокомментировал подготовку к событию координатор волонтёров Алексей Телюшин.

Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарём: мешками и перчатками. С собой стоит взять с собой кружку или термос, чтобы угоститься горячим чаем с пирожками.