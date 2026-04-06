 
Общество

В Пскове пройдёт большой субботник под мостом Александра Невского

0

Псковский городской молодёжный центр проводит традиционный большой субботник, который будет проходить на территории под мостом имени Александра Невского со стороны торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Начало мероприятия – в 17:00, продолжительность составит от одного до полутора часов. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале Добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, если необходимы верифицированные волонтёрские часы.

«Это место каждый год оказывается в списке тех, где нужна уборка в первую очередь. Мы постоянно сталкиваемся с большим количеством мусора под мостом, поэтому субботник здесь – необходимая регулярная мера», - прокомментировал подготовку к событию координатор волонтёров Алексей Телюшин. 

Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарём: мешками и перчатками. С собой стоит взять с собой кружку или термос, чтобы угоститься горячим чаем с пирожками.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026