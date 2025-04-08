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Число желающих привиться от энцефалита уже превысило показатели 2024 года – Анастасия Повторейко

Количество псковичей, желающих привиться от клещевого энцефалита, в текущем году уже больше, чем за весь 2024 год. Такими сведениями поделилась главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

«Большинство болезней лучше предотвратить, чем заниматься их лечением, а тем более испытывать возможные тяжелые последствия. Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным способом предотвращения различных инфекционных заболеваний. В структуре Псковской областной инфекционной клинической больницы впервые в октябре 2023 года был создан региональный центр иммунопрофилактики, который осуществляет иммунопрофилактику различных инфекционных заболеваний как взрослому, так и детскому населению», – сообщила Анастасия Повторейко.

Она отметила, что на данный момент в инфекционной больнице ведется вакцинопрофилактика от большого количества заболеваний.

«Мы предлагаем альтернативную возможность вакцинации. Прививки, входящие в национальный календарь профилактических прививок, а также вакцины, которые туда не входят. За период своей работы подразделение активно развивается. На сегодняшний день мы оказываем услуги уже по 18 вакцинам различного производства от таких заболеваний, как менингококковая, пневмококковая, ротовирусная инфекция, жёлтая лихорадка, корь, гепатит А, вирусный гепатит B, вирус папилломы человека, клещевой энцефалит и другие», – сказала Анастасия Повторейко.

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Главврач подчеркнула, что перед каждой прививкой пациент обязательно проходит осмотр врача-инфекциониста или аллерголога-иммунолога, или педиатра, терапевта.

«В связи с постоянным ростом обращений от населения и заинтересованностью граждан количество дней приёма специалистов также увеличивается, если мы начинали с двух дней в неделю, то теперь это 5 дней в неделю. На примере профилактики клещевого энцефалита можно смело уже сказать, что в этом году число желающих привиться превышает число обращений за весь 2024 год, и это только за первый квартал этого года. Это действительно искренне радует, и осознание пациентами рисков, которые есть, в том числе от клещей, рисков клещевого энцефалита, действительно повышается. Отмечаем сознательность населения и положительную тенденцию к заботе о своем здоровье», – подытожила Анастасия Повторейко.