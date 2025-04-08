Число желающих привиться от энцефалита уже превысило показатели 2024 года – Анастасия Повторейко

Количество псковичей, желающих привиться от клещевого энцефалита, в текущем году уже больше, чем за весь 2024 год. Такими сведениями поделилась главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).
«Большинство болезней лучше предотвратить, чем заниматься их лечением, а тем более испытывать возможные тяжелые последствия. Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным способом предотвращения различных инфекционных заболеваний. В структуре Псковской областной инфекционной клинической больницы впервые в октябре 2023 года был создан региональный центр иммунопрофилактики, который осуществляет иммунопрофилактику различных инфекционных заболеваний как взрослому, так и детскому населению», – сообщила Анастасия Повторейко.
Она отметила, что на данный момент в инфекционной больнице ведется вакцинопрофилактика от большого количества заболеваний.
Главврач подчеркнула, что перед каждой прививкой пациент обязательно проходит осмотр врача-инфекциониста или аллерголога-иммунолога, или педиатра, терапевта.
«В связи с постоянным ростом обращений от населения и заинтересованностью граждан количество дней приёма специалистов также увеличивается, если мы начинали с двух дней в неделю, то теперь это 5 дней в неделю. На примере профилактики клещевого энцефалита можно смело уже сказать, что в этом году число желающих привиться превышает число обращений за весь 2024 год, и это только за первый квартал этого года. Это действительно искренне радует, и осознание пациентами рисков, которые есть, в том числе от клещей, рисков клещевого энцефалита, действительно повышается. Отмечаем сознательность населения и положительную тенденцию к заботе о своем здоровье», – подытожила Анастасия Повторейко.