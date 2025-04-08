Общество

Набиуллина назвала цели ЦБ на год

Банк России на этот год ставит перед собой целями снижать инфляцию, повышать устойчивость банков, развивать рынок капитала и платежную инфраструктуру, а также бороться с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ.

«Скажу о тех задачах, которые Банк России ставит на этот год. Первое - это снижение инфляции. Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%», - сказала она.

Умеренная инфляция подразумевает умеренные ставки по кредитам, создает основу для инвестиций, а еще это путь к снижению бедности, пояснила Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вторая важнейшая задача - повышение устойчивости наших банков, контроль кредитных рисков... третье направление - развитие рынка капитала», - добавила она.

«Четвертое - мы будем делать все, чтобы мошенничество пошло на спад. Уверены, что суммарный эффект от принятых мер проявится уже в этом году», - продолжила Набиуллина.

«Наконец, развитие национальной платежной инфраструктуры. Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции», - заключила глава регулятора.