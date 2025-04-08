В медицинские организации Псковской области поступили новые отечественные аппараты УЗИ

В медицинские организации Псковской области с начала года были поставлены и введены в эксплуатацию 8 новых отечественных аппаратов УЗИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Новое оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
УЗИ-аппараты поступили в Стругокрасненскую межрайонную больницу, Гдовскую районную больницу, Псковскую межрайонную больницу, Печорскую районную больницу, Псковскую городскую поликлинику, Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы.