Общество

Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года

102 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). С 3 по 9 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 51 человек, в том числе 20 детей. С начала сезона от клещей пострадали 102 человека, в том числе 35 детей.

Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. В Пскове зарегистрировано 23 укуса, в Великих Луках - 17.

С начала сезона в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 32 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 27, из природных биотопов – 5.

За январь-апрель 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 578 человек, в том числе 59 детей, ревакцинировано 905 человек, в том числе десять детей.

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В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91, 66-28-90;

исследование на 4 инфекции: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: улица Тимирязева, 9, телефон для справок: 8 (81153) 7-19-14;

исследование на 4 инфекции: Санитарный переулок, 4, телефон для справок: 8-911-364-39-19.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.