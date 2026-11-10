День сотрудника органов внутренних дел РФ и День борща отмечают сегодня

День сотрудника органов внутренних дел РФ, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи и День борща отмечают сегодня, 10 ноября.

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День сотрудника органов внутренних дел РФ — профессиональный праздник сотрудников правоохранительных органов, которые ежедневно следят за соблюдением закона и безопасностью граждан. Их история насчитывает несколько веков: раньше за общественным порядком следили городничие и старосты, а в XVIII веке Петр I учредил должность полицмейстера, то есть начальника полиции.

Ведомство упразднили после Февральской революции 1917 года, однако уже 10 ноября было принято постановление «О рабочей милиции». Именно эта дата стала определяющей при разработке профессионального праздника Дня милиции. После масштабной реформы МВД в 2011 году и праздник было решено переименовать. Так появился День сотрудника органов внутренних дел РФ. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия и концерты, а отличившимся сотрудникам вручают награды и присваивают звания.

Международный день бухгалтерии является профессиональным праздником бухгалтеров по всему миру и отмечается с 1972 года. Дата 10 ноября выбрана в честь Луки Пачоли — выдающегося итальянского математика и крупнейшего европейского алгебраиста XV века. В этот день в 1494 году вышел в свет его труд «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав подробно описывала приемы и нюансы бухгалтерского искусства.

В этот день принято поздравлять коллег, вручать им благодарности и памятные подарки.

У Дня молодежи — несколько дат в календаре. 12 августа по инициативе ООН по всему миру празднуют Международный день молодежи. На всероссийском уровне праздник отмечают в последнюю субботу июня. А 10 ноября вспоминают Всемирный день молодежи, который был учрежден в 1945 году в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи. Целью организации было сплочение молодых людей для борьбы с империализмом. Праздник отмечался в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Но с распадом СССР о нем почти забыли.

Как бы то ни было, любая из этих дат — отличный повод напомнить о том, что молодость — идеальное время для реализации самых смелых проектов и идей.